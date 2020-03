Bailar: nieuwe cocktailbar opent in de Molenstraat Rutger Lievens

05 maart 2020

11u39 0 Aalst Op 14 maart opent er een nieuwe cocktailzaak in de Molenstraat: Bailar. Isabelle Wauters stopt als kapster en zal de lekkerste cocktails serveren in de nieuwe horeczaak vlakbij cultuurcentrum De Werf.

De cocktailbar komt in het pand waar tot voor kort café Iulia gevestigd was. “Overdag zijn we open voor een koffietje of een pintje. ‘s Avonds zullen er meer cocktails geserveerd worden. We mikken op 20'ers en 30'ers. Voor onze generatie is er iets te weinig in Aalst. Er zal een zuiders, relax, Latino-sfeertje hangen. In het weekend gaan we er wat steviger tegenaan en als de ambiance goed zit zal er gedanst kunnen worden. Ook de muziek uit onze jonge jaren, de muziek van de jaren 80, 90 en 2000 zal een rode draad zijn. De muziek die je nu mist.”

Bailar wordt een cocktail-loungebar. “Niet alleen cocktails maar ook ‘biertails’ zal je bij ons kunnen drinken. Kriek-mojito bijvoorbeeld. Of een ‘biergherita’”, zegt Isabelle. Ze is blij met de locatie van haar café in de Molenstraat, naast De Gekroonde Hoofden. “Het zijn hier allemaal goeie zaken in de straat. Dit café mag dus iets meer zijn dan een bruine kroeg. Het zal een loungebar zijn met zeteltjes en exotische planten.”

Bailar opent op 14 maart.