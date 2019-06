Baggerbedrijf De Nul realiseert omzet van 1,7 miljard euro Rutger Lievens

03 juni 2019

13u16 0 Aalst Het Aalsterse baggerbedrijf Jan De Nul Group realiseerde in 2018 een jaaromzet van 1.708 miljoen euro. In 2017 bedroeg de omzet 1.758 miljoen euro. 56% van de omzet in 2018 werd gerealiseerd op het Europese continent. Voorts was Jan De Nul Group in 2018 actief in Azië en het Midden-Oosten (19%), Amerika (17%), Afrika (7%) en beperkt actief in Australië (1%).

Jan De Nul Group realiseerde in 2018 ongeveer een even grote omzet als in 2017. “Jan De Nul Group realiseerde dan ook in 2018 een jaaromzet van 1.708 miljoen euro. Jan De Nul Group blijft zich onderscheiden door zijn ultra­sterk balansprofiel, met een eigen vermogen van meer dan 2,8 miljard euro en een solvabiliteit van maar liefst 73%. De groep steunt bovendien op een aanhoudend sterke liquiditeitspositie met een netto cash­overschot van 376 miljoen euro”, zegt het bedrijf.

Focus op hernieuwbare energie

De internationale baggeractiviteiten worden al enkele jaren op rij aanhoudend geconfronteerd met een krappe markt door een gebrek aan publieke en private investeringen. Bijkomend kende de offshore sector nog steeds geen significante heropleving in de olie- en gasmarkt. “Jan De Nul Group zet zich echter sinds enkele jaren sterk in op de markt van offshore hernieuwbare energie met een verhoogde activiteit als gevolg, zowel binnen als buiten Europa (o.m. Azië). De civiele activiteiten van de groep houden goed stand dankzij een sterke vastgoedmarkt in combinatie met de klassieke infrastructuurmarkt. De milieudivisie blijft, als kleinste activiteitentak van Jan De Nul Group, stabiel”, aldus het Aalsterse bedrijf.

Jan De Nul’s geloof in de toekomst wordt verder bevestigd door de bestelling, eerder dit jaar, van de Voltaire, een next generation installatieschip. “Dit schip zal opgeleverd worden begin 2022 en zal windmolens tot 270 meter hoog kunnen installeren, uniek in de markt”, zegt De Nul. Het bedrijf heeft een orderboekje van 3,3 miljard euro.

Schuldenvrij

Het bedrijf is ook schuldenvrij sinds 2014. “Jan De Nul Group hield in het financiële jaar 2018 zijn hoge solvabiliteitspositie aan met een ratio van 73% (75% in 2017). Het eigen vermogen steeg van 2.823 miljoen euro in 2017 naar 2.859 miljoen euro in 2018. Sinds het financieel jaar 2014 is Jan De Nul Group netto schuldenvrij. Dit is vrij opmerkelijk gezien het sterk én noodzakelijk investeringskarakter van de groep. De netto cash positie nam zelfs toe in 2018 tot een niveau van 376 miljoen euro (345 miljoen euro in 2017)”, zegt De Nul.