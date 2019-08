Badgkes For Life te koop tijdens garageverkoop in Herdersem Rutger Lievens

16 augustus 2019

17u15 1 Aalst Op 18 augustus vindt de garageverkoop plaats in Herdersem en je kan er het goede doel steunen door ‘Badgekes For Life’ te kopen. De opbrengst gaat integraal naar Reumanet en HSP Vlaanderen.

Katrien Van Langenhove en dochter Lily verkopen net zoals vorig jaar buttons voor Music For Life. De ontwerpen op de buttons zijn getekend door Katrien, haar dochter, vrienden of tekenaars die ze bewondert. “Vorig jaar was de garageverkoop in Herdersem een succes. Dit jaar staan we er opnieuw met ons volledig gamma. Het is ook het moment om eens bij te praten over de goede doelen achter de actie”, zegt Katrien.

Wie er zondag niet geraakt, geen nood. De buttons worden in twee handelszaken verkocht: Shopforgeek in de Kattestraat in Aalst en de platenzaak Muzikaalst in de Zwarte Zusterstraat.

Meer info op de Facebookpagina van Badgekes For Life.