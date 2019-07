Baby Irene bezorgt Jacqueline (81) van café ‘Sport’ een viergeslacht KOEN MOREAU

17u45 5 Aalst Ze moest er even op wachten, maar dankzij kleindochter Eva De Man (31) en partner Pieterjan Verhavert (28) mag de in Nieuwerkerken alom gekende Jacqueline Verbestel (81) sinds 2 januari van dit jaar pronken met een viergeslacht.

Overgrootmoeder Jacqueline hield samen met haar man Clement De Vriendt (86) liefst 23 jaar lang café ‘Sport’ of ‘Bij Jacqueline’ open langs Maal in Nieuwerkerken. Ter gelegenheid van het viergeslacht in vrouwelijke lijn ging de gewezen cafébazin wat graag op de foto met haar dochter Gonda De Vriendt (58) uit Mere, kleindochter Eva uit Aaigem en achterkleindochter Irene, het zusje van Wes (2,5 jaar).