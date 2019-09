Azië inspireert graffiti-artiest WAF: kleurrijke draak op gevel carnavalshallen Rutger Lievens

23 september 2019

14u04 5 Aalst WAF heeft Aalst opnieuw een prachtig stukje graffiti geschonken. Op één van de muren van de carnavalshallen tekende hij een Aziatische draak. Hij droomt ervan om nog meer muren in de stad te beschilderen.

De Aalsterse carnavalswerkhallen zijn een bezoekje waard. Niet alleen om de creativiteit binnenin te bewonderen, maar ook voor de graffiti op de muren van de hallen. WAF voegde daar opnieuw een meesterwerkje aan toe. “Dit jaar kozen we voor het thema Azië. Een continent waar ik graag vertoef om inspiratie op te doen. In Azië vind je ook maskers. Ik wou met dit werk eens iets anders doen dan puur carnaval”, zegt hij.

Hij is nog lang niet uitgeschilderd. “Het is mijn droom om grote muren in het straatbeeld te beschilderen in Aalst. Dus als er mensen zijn met zichtbare gevels, geef me een seintje”, zegt WAF.