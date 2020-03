Aywaille behalen overwinning-doelpunt winst thuis tegen Richelle Robot Journalist

27 maart 2020

In een wedstrijd die redelijk gelijk opging maakte Aywaille het verschil tegen Richelle in de thuiswedstrijd in 3de Amateurs ACFF B op zondag. De wedstrijd eindigde in 2–1.

Kijkend naar de stand, zien we dat Aywaille op de twaalfde plaats staat, terwijl Richelle op de derde plaats in de competitie staat.

In de volgende ronde speelt Aywaille op zaterdag 11 januari uit tegen Oppagne. De wedstrijd vindt plaats. Richelle speelt op zondag 12 januari thuis tegen R. AS. Jodoigne A.