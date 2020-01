Award voor Pasco Business & PromoGifts Rutger Lievens

30 januari 2020

19u29 0 Aalst Pasco Business & PromoGifts uit Aalst heeft een award mogen ontvangen tijdens de uitreiking van de Product Media Advisor of the Year in de Brabanthal in Leuven.

“Voor de 2e keer in 3 jaar tijd werd Pasco Business & PromoGifts uit Aalst verkozen tot beste bedrijf van België in bedrukte relatiegeschenken en promotional items”, zegt Ronny De Smedt van Pasco Gifts. “De Product Media Advisor of the Year Award is een organisatie van PromZ (het vakblad over promotionele producten & business gifts) en vakorganisatie BAPP (Belgian Association of Promotional Products). En of we fier zijn!”