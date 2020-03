Avondshopping van de Zoutstraten op vrijdagavond afgelast Rutger Lievens

16 maart 2020

14u03 0 Aalst Er komt dan toch geen avondshopping in Aalst, komende vrijdag. De dekenij van de Korte en Lange Zoutstraat had dat aangekondigd. Handelaren uit de andere winkelstraten wilden meedoen. De initiatiefnemers zeggen nu dat de situatie met de dag ernstiger wordt en daarom gaat de shopping niet door.

“Het idee is er gekomen om de klanten die gedurende de werkweek niet de mogelijk hadden om hun noodzakelijke aankopen te doen en zo de vrijdagavond de kans te bieden om naar hun favoriete winkel te gaan en zo kwamen tegemoet aan richtlijnen van de FOD om de klanten over een langere periode te spreiden. Het is nooit de bedoeling geweest om er een event van te maken”, zegt Filip Bonny van de dekenij Zoutstraten.

“Doordat de situatie ernstiger wordt dag na dag zien we af van het initiatief”, zegt hij. “Sommige winkeliers bieden wel de mogelijk om buiten de gewone uren hun klanten op afspraak van dienst te zijn.”