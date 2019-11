Avant-première 'FC De Kampioenen 4: Viva Boma’ levert 14.289 euro op voor nierdialyse van OLV Rutger Lievens

25 november 2019

14u34 9 Aalst De avant-première van ‘FC De Kampioenen 4: Viva Boma’ in bioscoop Cine-Aalst levert 14.289 euro op voor de nierdialyse van het OLV-ziekenhuis. Regisseur Jan Verheyen en enkele acteurs waren op de avant-première in Aalst aanwezig.

Het is al voor de tiende keer dat Ciné-Aalst een avant-première organiseert ten voordele van de vakantiedialyse van het OLV-ziekenhuis. Dankzij het geld kunnen nierpatiënten ook op vakantie. “14.289 keer bedankt aan iedereen die een ticket heeft gekocht of ons op een andere manier hebben gesteund”, zegt Rita Van Den Borre, die samen met haar man Toni Staels al tien jaar geld inzamelt voor de nierdialyse. “Dank aan AKV De Lodderoeigen om alles in goede banen te leiden. We zijn enorm fier om zo’n bedrag te mogen overhandigen aan de vzw Vakantiedialyse van het OLV-ziekenhuis Aalst en dit op ons tiende jubileum. Ook een welgemeende dankuwel aan Kingslize Pizza Aalst voor jullie monstersteun van 3.000 euro”, zegt ze.