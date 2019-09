Autovrije Zondag op 22 september: fietsers en voetgangers één dag baas op straten binnen Ring Rutger Lievens

11 september 2019

14u20 1 Aalst De fietsers en wandelaars zijn op zondag 22 september baas over de straten van Aalst op de vijfde Autovrije Zondag in de stad. Op zo wat alle pleinen zijn er die dag activiteiten. Nieuw is de Obstakelloop van 6,4 kilometer doorheen de stad.

“Op zondag 22 september organiseert de stad, als afsluiter van de Week van de Mobiliteit, de vijfde editie van de Autovrije Zondag. Dit is de uitgelezen dag om het centrum per fiets of te voet te verkennen”, zegt schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). “De Autovrije Zondag is niet alleen nuttig omdat de auto wordt thuisgelaten en de fiets gepromoot, het is ook een uitgelezen dag voor toeristen om onze stad te ontdekken. Op verschillende pleinen in de stad worden vanaf 13 uur tal van activiteiten georganiseerd.”

Obstakelloop

Nieuw is de Obstakelloop, met flexibele start tussen 14 en 16 uur. “Tijdens Autovrije Zondag kun je je looptalent koppelen aan je avontuurlijke kant. Baan je tijdens de Obstakelloop een weg langs autobanden en balen stro, raas door gigantische springkastelen en overwin militaire obstakels zoals klimmuren en kruipmatten. Het parcours van 6,4 kilometer start en eindigt op de Grote Markt. Je hoeft geen afgetrainde militair of viking te zijn om deel te nemen aan deze familieloop”, zegt Kim Barbé van vzw Maspoe die de loop organiseert. Aalstenaars kunnen tot 18 september inschrijven via de website www.obstakelloop.be voor 5 euro, niet-Aalstenaars betalen 10 euro. Schrijf je je ter plaatse in? Dan betaal je 12 euro.

Deelsalon en Yoga op de Graanmarkt

Wil je even uitblazen na het lopen of ben je nieuwsgierig naar wat deelmobiliteit voor jou kan betekenen? Neem dan letterlijk plaats in de sofa’s van het deelsalon. Je maakt kennis met de verschillende systemen van autodelen, deelfietsen en -steps en hun aanbieders. Met dit salon wil de stad deze duurzame vormen om je te verplaatsen aanmoedigen. Tussen 14 en 16 uur kom je op de Graanmarkt volledig tot rust tijdens een gratis yogasessie van Aalsterse yogagoeroe Sarat.

Fiets is koning op de Hopmarkt

Overweeg je om een elektrische fiets aan te schaffen? Kom dan naar de elektrische fietsenmarkt op de Hopmarkt. Je kunt er de nieuwste modellen elektrische fietsen ontdekken.

Je kunt er ook je fiets laten registreren door één van de gemeenschapswachten. De allerkleinsten kunnen op het parcours van de Fietsersbond fietslessen volgen (op voorwaarde dat ze hun eigen (loop)fietsje meebrengen) of zich uitleven op een hindernissenparcours.

Criterium en retromarkt in het Koningin Astridpark

De tweedehandsmarkt van De Fietserij met retrospullen, kledij en meubels in ’t Klein Parksken heeft ondertussen een stevige reputatie opgebouwd. Net als het ‘Criterium van de Eeuwige Vlam’: amateurs en wannabe-profs beleven hun hoogdag rond het Koningin Astridpark tijdens het alternatief criterium.

Verticaal fietsen op het Statieplein

De steilste col? Die vinden liefhebbers (van minstens 1,25 meter groot) op het Statieplein. Alleen hoef je niet zo nodig een berg op te rijden, je fiets wordt gewoon 12 meter omhoog getild per trap die je geeft. Je beloning is een prachtig zicht op het Statieplein en een leuk fietsgadget.

Volledige stadskern autovrij tussen 12 en 19 uur

Op zondag 22 september wordt de volledige stadskern binnen de ringstructuur N9/R41 tussen 12 en 19 uur autovrij gemaakt, met uitzondering van de in- en uitvalswegen naar parking Keizershallen en de pendelparking. Voor de bussen van De Lijn wordt hierop een uitzondering gemaakt. De politie controleert de afgebakende zone op inbreuken en gemeenschapswachten en vrijwilligers oefenen mee toezicht uit op de toegangen tot de autovrije zone.

Personen die toch met een gemotoriseerd voertuig in de autovrije zone moeten zijn, kunnen tot maandag 16 september een doorgangsbewijs aanvragen, mits zij aan enkele voorwaarden voldoen. De voorwaarden en het aanvraagformulier vind je op www.aalstontknoopt.be.