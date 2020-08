Autovrije zondag op 20 september gaat niet door Rutger Lievens

11 augustus 2020

Er zal dit jaar geen autovrije zondag plaatsvinden in Aalst. Die was normaal gepland op 20 september, maar het stadsbestuur heeft de autovrije zondag nu geannuleerd. De reden? Het coronavirus.

Sinds de tweede coronagolf, zijn de perspectieven voor evenementen bijgesteld en komt ook de organisatie van de autovrije zondag in het gedrang. Nu we op anderhalve maand van het evenement zitten en de perspectieven niet positief zijn, drong een beslissing zich op. “Er is beslist om de autovrije zondag te annuleren", zegt schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). “Door corona is het moeilijk om events te organiseren en het zijn net die events die de autovrije zondag kleuren. Denk maar aan de gezelligheid in het ‘Klein Parksken’. Dat kan allemaal niet door het coronavirus. Het is beter om een jaartje over te slaan", zegt de schepen. Geen autovrij stadscentrum dus op 20 september.