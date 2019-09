Autovrije Zondag: jong en oud zonder zorgen de straat op Rutger Lievens

22 september 2019

16u37 0 Aalst Jong en oud ging te voet of met de fiets de straat op, op de Autovrije Zondag in Aalst. Zonder zorgen, want auto’s of vrachtwagens waren voor een namiddag verbannen uit het stadscentrum.

Autovrije Zondag is uitgegroeid tot een van de drukste zondagen van het jaar in Aalst. Op de laatste dag van de week heerst er meestal een doodse stilte in de centrumstraten van Aalst. Op Autvrije Zondag wordt er gefietst, gestapt, gedronken en gedanst. En ook gesport. Er was een Obstakelrun die langs alle grote pleinen liep. “Er waren 1.000 voorinschrijvingen en er komen nog steeds nieuwe mensen aan de start”, aldus de organisatoren. Sarat Menon gaf rustgevende yogasessies op de Graanmarkt en rond ‘t Klein Parkske werden mini-wielerwedstrijden gehouden.