Autovrije Zondag is begonnen, vanaf nu geen auto’s meer toegelaten in stadscentrum Rutger Lievens

22 september 2019

12u36 0 Aalst Nog tot 19 uur is Aalst verboden terrein voor auto’s en vrachtwagens. De fietsers en voetgangers hebben het er één dag voor het zeggen op de weg. Er zijn tal van leuke activiteiten. Hier nog eventjes de praktische informatie.

Tijdens Autovrije Zondag is alleen niet-gemotoriseerd verkeer welkom in het stadscentrum. Binnen de autovrije zone is het op die dag verboden motorvoertuigen te gebruiken tussen 12 en 19 uur. Het gebruik van een motorvoertuig binnen de autovrije zone is een inbreuk op de verkeerswetgeving en wordt beboet. Voor de bussen van De Lijn wordt hierop een uitzondering gemaakt. Alleen wie een doorgangsbewijs aanvroeg, mag met de auto Aalst binnen.