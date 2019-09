Autovrije schoolstraat aan Atheneum: Kinderen maken krijttekeningen en spelen op straat Rutger Lievens

18 september 2019

12u48 0 Aalst Woensdagochtend en -middag was er voor het eerst geen autoverkeer te bespeuren aan de Graanmarkt voor het Atheneum in Aalst. De kinderen vierden hun nieuwe schoolstraat met spelletjes en krijttekeningen op straat. Sinds deze week telt Aalst vijf schoolstraten: Meldert Dorp, de Maaldreef in Nieuwerkerken, Eikstraat, de Pontstraat en de Graanmarkt in Aalst.

“Het plan om een schoolstraat te organiseren rijpte in het voorjaar binnen onze schoolraad”, zegt Nathalie De Veylder, kersverse nieuwe directeur van GO! Basisschool Atheneum Aalst. “Uit onze tevredenheidsenquêtes die we tweejaarlijks organiseren bleek de verkeersveiligheid rond onze school telkens weer één van de grootste pijnpunten.”

Marie-Paule Haegeman, directeur van de secundaire school bevestigt: “Voor en na schooltijd is het hier op de Graanmarkt een drukte van jewelste. De campus aan de Graanmarkt telt meer dan duizend leerlingen. Fietsers en voetgangers worden bijna letterlijk van de baan gereden door auto’s die fout parkeren of hun kinderen kost wat kost voor de schoolpoort willen afzetten”, zegt ze.

Nadat de vraag vanuit de schoolraad gesteld werd, verleende het college van burgemeester en schepenen een gunstig advies voor de inrichting van een schoolstraat elke woensdag voor en na schooltijd. De Graanmarkt zal op dat moment afgesloten worden voor alle gemotoriseerd verkeer vanaf de Vaartstraat en de Zwarte Zusterstraat richting de campus van het Atheneum.

Op 16 september startte er al een schoolstraat in de Maaldreef in Nieuwerkerken en de Eikstraat in Aalst. In de Maaldreef is er geen gemotoriseerd verkeer toegelaten tussen 8.10 en 8.45 uur en 15.10 en 15.45 uur. Op woensdagmiddag is er geen verkeer toegelaten tussen 11.50 en 12.20 uur. De Eikstraat wordt afgesloten tussen de Geraardsbergsestraat en de Hugo Lefèvrestraat. Voor schooltijd van 8.15 tot 9 uur, in de namiddag van 15.15 tot 15.45 uur, op woensdagmiddag van 11.45 tot 12.30 uur. Er wordt in die eenrichtingsstraat ook een fietspad aangelegd om fietsers in de tegengestelde richting meer ruimte te geven. Vanaf 18 september 2019 komt er ook nog de Graanmarkt aan het Atheneum bij. Die zal afgesloten zijn op woensdag van 8 tot 8.40 uur en van 11.50 tot 12.30 uur. Alle schoolstraten worden na één schooljaar geëvalueerd.