Automobilist rijdt door ‘autoloze’ rommelmarkt in Aalst Koen Baten

23 september 2019

11u37 5 Aalst In heel Vlaanderen namen verschillende steden en gemeenten deel aan autoloze zondag. Ook in Aalst werden wagens gisteren geweerd uit het centrum, maar toch reed een bestuurder door de Watertorenstraat terwijl er een rommelmarkt aan de gang was. Volgens de organisatie had de man wel een bewijs om door te mogen rijden.

De feiten speelden zich af in de Watertorenstraat rond 16 uur. De bestuurder reed er met zijn Nissan in de richting van de watertoren terwijl er een rommelmarkt aan de gang was met heel wat bezoekers. Snel reed het voertuig niet, maar de situatie was wel gevaarlijk. “Verschillende voetgangers moesten plots opzij stappen voor de wagen”, zegt een getuige.

Volgens de organisator had het voertuig een bewijs om door te mogen rijden. “De bestuurder reed tot aan de kruising Zonnestraat en Maanstraat en werd door ons stapvoets begeleid”, zegt Bart De Spiegeleer. “Hij kwam naar hier voor een optreden en had instrumenten bij. We willen alles zo veilig mogelijk laten verlopen”, klinkt het.

“We hebben gekozen voor de kortste weg. In de andere straten stonden nog meer kramen. Er is nooit een gevaarlijke situatie geweest”, benadrukt De Spiegeleer.