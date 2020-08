Automobilist filmt vrachtwagen met uitstekende kraan tot die tegen brug knalt: Infrabel vraagt waakzaamheid Koen Baten

28 augustus 2020

17u17 24 Aalst Opvallend filmpje in Nieuwerkerken bij Aalst. In de Hoezestraat heeft een automobilist een halve minuut lang een vrachtwagen gefilmd waarvan de kraan omhoog stond, zonder dat de chauffeur het besefte. De maker van het filmpje verklaarde aan TV OOST dat hij minutenlang toeterde en signalen deed, maar er geen reactie kwam. Infrabel roept op om als chauffeur waakzaam te zijn voor je vertrekt.

De beelden zijn gemaakt op de Hoezestraat in Nieuwerkerken, deelgemeente van Aalst en werden vrijdagochtend op sociale media geplaatst. (Davy Peeters is niet de maker van het filmpje, nvdr.). Van wanneer het filmpje dateert, is niet duidelijk, maar de beelden zijn wel hallucinant. De vrachtwagenbestuurder rijdt nietsvermoedend met zijn kraanarm volledig open door de Hoezestraat.

De automobilist filmt de feiten een halve minuut lang, maar de automobilist merkte de situatie al veel eerder op. Hij probeerde nog te waarschuwen maar kreeg geen gehoor. Enkele honderden meters verder knalt hij tegen de spoorwegbrug aan, die heel wat schade oploopt door de klap. Ook de kraan zelf loopt heel wat schade op. De chauffeur die filmde en de vrachtwagenchauffeur zijn gestopt en belden nadien de politie om alles te regelen. De filmer besefte dat hij een gevaarlijk manoeuvre deed door te filmen.

Ook bij spoorwegbeheerder Infrabel is het filmpje terechtgekomen. Het zou al de tweede keer zijn dat een vrachtwagen met een te hoge lading tegen een brug rijdt en schade veroorzaakt. “Wij willen nogmaals vrachtwagenchauffeurs oproepen om hun lading te controleren vooraleer ze onder een spoorbrug rijden", klinkt het.