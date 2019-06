Autobanden Coppens heet voortaan Vulco Coppens Rutger Lievens

25 juni 2019

11u41 0 Aalst Een van de oudste bedrijven van Aalst, Autobanden Coppens, verandert van naam. Jean-Luc Coppens en zijn team blijven doen waar ze goed in zijn, maar gaan verder onder de naam Vulco Coppens.

Al meer dan 100 jaar baat de familie van Jean-Luc Coppens het autobandenbedrijf uit in Aalst. Luc Coppens, die het bedrijf beroemd maakte dankzij zijn inzet voor Eendracht Aalst, overleed vorig jaar. Zoon Jean-Luc zette al een tijdje het werk verder en sluit zich nu aan bij het Vulco-netwerk.

Vulco is een merk met 705 bandencentrales in 9 landen.“Om mijn zaak verder te kunnen ontwikkelen en up-to-date te blijven in deze zeer snel evoluerende markt, heb ik besloten om me aan te sluiten bij een sterk, internationaal netwerk van bandenspecialisten”, zegt zaakvoerder Jean-Luc Coppens.