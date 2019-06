Auto’s raken moeilijk over de ‘schans van Hofstade’ Rutger Lievens

13 juni 2019

08u54 0 Aalst Er komt veel reactie op de nieuwe verkeersdrempel in de Zijpstraat tussen Hofstade bij Aalst en Lede. Op sociale media wordt het geen drempel maar een schans genoemd. “Zelfs als je er stapvoets overrijdt, is het moeilijk. Het onderstel van de wagen raakt de vluchtheuvel”, zeggen bestuurders.

De vluchtheuvel komt er omdat er veel sluipverkeer is tussen de N41 en Lede, nu er werken zijn aan het viaduct van Aalst. “Dit is niet normaal. En dan ligt dat nog op een plaats waar amper verlichting is he. Levensgevaarlijk voor motoren en fietsers”, zegt Ignace Verhaegen. Een man die met de brommer rijdt, getuigt op de Facebook-pagina van Hofstade dat hij er tegen 10 kilometer per uur is over gereden. “Ik heb deze verkeersdrempel uitgetest met mijn brommer. Bij een normale verkeersdrempel kan ik zonder problemen aan 30 km/u erover. Bij deze aan amper 10 km/u”, zegt hij.

De stad is voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.