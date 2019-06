Auto’s negeren verbodsbord in Molenstraat en rijden verkeersvrije Grote Markt op Rutger Lievens

De Molenstraat Aalst is tijdelijk niet toegankelijk voor het verkeer, maar daar vegen heel wat automobilisten hun voeten aan. Sommigen raakten zo verzeild op de verkeersvrije Grote Markt.

Automobilisten negeren het verbodsbord aan het begin van de Molenstraat, maar stellen bovenaan de straat vast dat ze de Zwarte Zustersstraat niet in kunnen door werken. Zo raakten enkele wagens gisteren en vandaag verzeild op de Grote Markt.

De Zwarte Zustersstraat is vandaag nog afgesloten door rioleringswerken. “Voetgangers kunnen door, fietsers moeten afstappen en met de fiets aan de hand via het voetpad passeren”, is de richtlijn van de stad. Normaal gezien zullen de werken afgerond zijn vandaag dinsdag 25 juni.