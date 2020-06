Auto met ‘Dozje’-nummerplaat: heeft burgemeester D’Haese een superfan? Rutger Lievens

22 juni 2020

17u02 12 Aalst Ergens in dit land rijdt er een auto rond met de nummerplaat Dozje. Heeft Aalsters burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) - ook gekend als Dozje - een superfan?

De foto werd vandaag gepost in de Facebook-groep ‘Oilsjtpositief’. Voorlopig is het nog niet geweten wie de eigenaar van de Tesla is of waar de foto is genomen. De foto zelf werd alleszins niet genomen in Aalst, want er staan blauwe lijnen op het wegdek en dat kennen ze in Aalst niet. De burgemeester zelf, is alleszins niet de eigenaar, want die reed de laatste keer dat wij het checkten rond met een auto van een ander merk. Of zou het toch Photoshop kunnen zijn? Als de eigenaar van deze Tesla dit bericht leest, mag hij of zij contact opnemen met Het Laatste Nieuws.