Auto mag weer door Walstraat, Lander Wantens (Groen) niet blij: “De fietser verliest opnieuw van de auto” Rutger Lievens

09 oktober 2019

15u20 4 Aalst Groen is niet blij met de plannen van het stadsbestuur van Aalst om opnieuw auto’s toe te laten in de Walstraat. “Opnieuw verliest de fietser van de auto”, zegt Lander Wantens (Groen).

Hoe de nieuwe verkeerssituatie in de omgeving van de Walstraat, Treinstraat en de carnavalshallen eruit zal zien, dat lees je hier.

Het stadsbestuur heeft het plan opgevat om opnieuw autoverkeer toe te laten in de Walstraat, iets wat nu nog verboden is. De vorige mobiliteitsschepen, Dylan Casaer, verbood het autoverkeer om nog door de Walstraat te rijden, maar die maatregel wordt nu teruggedraaid. De Treinstraat krijgt het statuut fietsstraat. De huidige schepen van Mobiliteit wil van de Walstraat - nu een autovrije straat - een fietsstraat maken.

Sluipverkeer

Groen is ontgoocheld. “Ik vind de aanpassing van de situatie aan de Walstraat geen goede oplossing. De fietser verliest alweer van de auto. Een van de weinige punten in Aalst waar een keuze werd gemaakt voor een veilige fietsverbinding, wordt nu ongedaan gemaakt om sluipverkeer te faciliteren. Het stadsbestuur heeft veel mooie woorden als het gaat over veilig fietsen in Aalst, maar als het gaat om concrete maatregelen dan wordt telkens gekozen voor gemotoriseerd verkeer ten nadele van de actieve weggebruiker”, zegt Lander Wantens (Groen).

“In plaats van de situatie voor de fietsers te optimaliseren, draait het stadsbestuur nu alles terug, ondanks advies van de bevoegde diensten om de huidige situatie te handhaven. De Treinstraat zal nu veel onveiliger worden voor de fietsers net als de onderdoorgang onder ‘de konker’. Zolang de Aalstenaar niet grondig geïnformeerd wordt over het concept fietsstraat en er geen handhaving gebeurt, heeft dit geen enkel nut.”