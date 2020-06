Auto komt op dak terecht nadat bestuurder tegen geparkeerd voertuig botst Koen Baten

11 juni 2020

09u41 0 Aalst Op de Heilig Hartlaan in Aalst is vanochtend een auto op zijn dak terechtgekomen bij een verkeersongeval. De bestuurder botste er tegen een geparkeerd voertuig en tolde daarna rond zijn as op zijn dak.

Het ongeval gebeurde omstreeks 9.00 uur vanochtend vlak voorbij de kerk in Aalst. Wat de omstandigheden van de aanrijding zijn is niet bekend. De chauffeur week plots af van de rijbaan met een Volkswagen en botste tegen een geparkeerde Mini aan. De chauffeur trok vermoedelijk aan het stuur waardoor de wagen op zijn dak kwam. Bij het ongeval raakte niemand gewond, maar beide voertuigen vertoonden wel aanzienlijke schade en moesten allebei getakeld worden. Tijdens de takelwerken was de rijbaan in de richting van het ziekenhuis een tijdje afgesloten.