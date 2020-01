Auto en vrachtwagen botsen op E40 in Aalst: zware hinder richting Brussel HAA

08 januari 2020

07u35

Bron: Vlaams Verkeerscentrum 0 Aalst De ochtendspits op de E40 richting Brussel verloopt erg moeizaam door een verkeersongeval ter hoogte van Aalst.

Bij het ongeluk waren een auto en een vrachtwagen betrokken. De botsing veroorzaakte een lek in de dieseltank van de truck, waardoor benzine op de snelweg is terechtgekomen. De rechterrijstrook is afgesloten voor de opruimingswerken. Ook de vrachtwagen moet nog getakeld worden.

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt bestuurders aan de omleiding te volgen. De hinder zal allicht nog een tijd duren. Het is inmiddels aanschuiven vanaf Erpe-Mere. Wie van Gent naar Hasselt moet, rijdt best via Antwerpen.

Later meer

