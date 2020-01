Auto en vrachtwagen botsen op E40 in Aalst: ochtendspits loopt in het honderd Koen Baten

08 januari 2020

07u35 10 Aalst De ochtendspits op de E40 richting Brussel liep woensdag volledig in de soep door een aanrijding tussen een vrachtwagen en een personenwagen in Aalst.

Het ongeval gebeurde rond 5.45 uur woensdagochtend in de richting van Brussel. Ter hoogte van de brug aan de Churchillsteenweg botsten een vrachtwagen en een personenwagen. Het ongeval was niet ernstig, maar door de klap was er wel een scheur in de dieseltank van de vrachtwagen. Hierdoor kwam de diesel op de weg terecht en kwam de brandweer ter plaatse om alles op te ruimen.

Dit nam enkele uren in beslag, waardoor er heel wat file ontstond op de E40 en ook de secundaire wegen in Aalst. Bij het ongeval raakte een iemand lichtgewond. Rond 8 uur was de grootste hinder opgelost en kon het verkeer opnieuw vlotter door.