Authentès wint restauratieprijs van V.VAK Rutger Lievens

09 december 2019

12u21 0 Aalst De V.VAK-prijs voor meest waardevolle restauratie gaat dit jaar naar het Aalsters bedrijf Authentès. Tine Mertens en Peter Roels zijn de drijvende krachten achter Authentès en specialiseren zich in de authentieke restauratie van karaktervolle woningen.

De geldprijs, ter waarde van 3.100 euro, werd toegekend in samenwerking met de stad Aalst. “Tine Mertens en Peter Roels zijn de drijvende krachten achter Authentès en specialiseren zich in de authentieke restauratie van karaktervolle woningen”, zegt Joris Bouve van V.VAK. “Ze proberen daarbij zoveel mogelijk waardevolle originele elementen te recuperen.

De V.VAK-restauratieprijs kregen ze specifiek voor de renovatie van een huis gelegen in de Asserendries 64 in Aalst. “Dit huis heeft zowel binnen als buiten een volledige restauratie ondergaan. De gevel werd vakkundig vernieuwd inclusief het ijzerwerk, terwijl de ramen vervangen werden door houten ramen naar origineel model. Binnenin werden ook alle nog aanwezige originele elementen in ere hersteld of kregen een herbestemming. Zo werd de marmeren schouw hersteld, werden de originele vloeren en de plankenvloer gerestaureerd en werd een originele vloer uit het washok hergebruikt in de douche”, zegt Bouve.