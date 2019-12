Auteur Yoshi Vervaet debuteert met ‘Zonderling’ Rutger Lievens

18u50 0 Aalst Yoshi Vervaet (26) heeft zijn debuutroman ‘Zonderling’ klaar. Vervaet schreef het deels in Lissabon, deels in de Aalsterse bibliotheek Utopia.

Yoshi Vervaet is een Gentenaar maar werkt in Aalst. “Ik heb het boek hier afgewerkt. Eigenlijk is het manuscript al ouder. Na mijn studies in 2014 trok ik drie maanden naar Lissabon om te schrijven. Ik wou weg zijn van alles om te kunnen schrijven. De schrijfmicrobe heb ik al langer, al van toen ik nog heel jong was”, zegt hij.

“Het gaat over flarden uit het leven van een Gentse eenzaat met een zwak voor vrouwelijk schoon. Jong van lichaam en oud van geest. Middenklasse kind, tikkeltje autistisch en zwart-wit in zijn blik op de realiteit. Nadenken over de dingen des levens, met steeds een analyse klaar rond toevallige passanten”, zo staat er in de samenvatting van de inhoud.

Het boek is fictie. “Semi-autobiografisch. Het gaat over een jonge gast die wat op zoek is in het leven. Die nog niet veel heeft meegemaakt in het begin van het boek, maar doorheen het boek heel wat dingen meemaakt. Liefde, dood spelen hun rol en hebben invloed op het einde van het verhaal”, zegt hij.

In Gent botste Vervaet op Herman Brusselmans. “Ik kwam hem een drietal keer tegen en op de duur durfde ik hem toch eens aanspreken en vragen of hij mijn manuscript wou nalezen. Een gewaagde zet, want het is een beetje zoals aan een sterrenchef vragen ‘hey ik heb een ei gebakken, wil je eens proeven’. Ik vroeg hem of ik mijn manuscript eens in zijn brievenbus mocht steken en hij zei ‘doe maar’. Op een keer kreeg ik midden in de nacht een mailtje van hem. Hij schreef dat het nog niet af was, dat ik het nog eens moest laten nalezen, maar dat er alleszins potentieel in zat. Het verhaal was ok. ‘Het is een bijzonder geschrift’, schreef Brusselmans in die mail”, zegt Yoshi.

Het boek zal in Utopia een plaatsje krijgen. ‘Zonderling’ is te verkrijgen via de website van de uitgeverij.