August Marcelstraat ontpopt zich tot muzikaalste straat: “Elkaar gevonden tijdens lockdown” Rutger Lievens

24 mei 2020

13u35 11 Aalst Hoe jammer is het dat de August Marcelstraat de naam kreeg van een politicus en niet die van een muziekpedagoog, zoals de Stefaan De Jonghestraat om de hoek. Ook de ‘August Marcel Muziekstraat’ werd al gesuggereerd door een bewoner van de straat. Twee maanden geleden begon Carl Van Buggenhout met zijn raamconcerten. Pianomuziek voor de hele straat. Een domino-effect later waren er elke avond vier concerten en een buurt die mekaar gevonden heeft tijdens de lockdown.



Carl weet het niet zo goed meer hoeveel optredens hij precies achter de rug heeft. Een 60-tal denkt hij, twee maanden lang elke avond. “Om 20 uur deed ik de ramen open. Op 20 maart ben ik eraan begonnen. Eigen nummers vooral, en de laatste week ook nummers van componisten die me hebben geïnspireerd. Als Fie (bijna 12) er was, zong zij. Bekende popsongs zoals Happy Together en Ruimtevaarder Kommil Foo, Try everything van Shakira. Ik was de eerste en een week nadien is Karel Meganck begonnen met zingen. Dan begon Danny accordeon te spelen. En daarna is Martijn van Sas elke avond piano beginnen spelen”, zegt Carl Van Buggenhout.

Karel Meganck heeft het wel allemaal goed bijgehouden. “Carl heeft 63 keer opgetreden, als ik het goed heb geteld. Op 24 maart ben ik ermee begonnen. Eerst met een mondharmonica-improvisatie en een week daarna is Danny op zijn accordeon beginnen spelen”, vertelt Karel.

In de straat wonen opvallend veel mensen met liefde voor muziek. Martijn is afgestudeerd aan het conservatorium, professioneel pianospeler en een muzikaal wonderkind. Carl componeert zelf pianoliedjes en dochter Fie betoverde dag na dag de hele straat met haar gezang. Danny begeleidde met zijn accordeon zanger Karel, de crooner van de straat. De muzikanten werden na de laatste avondlijke concerten vorige vrijdag bedankt door de hele buurt, met applaus en een cadeautje.