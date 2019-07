Auditeur van Raad van State geeft RUP Tragel negatieve beoordeling: “Mogelijk tot drie jaar vertraging voor bouw evenementenhal” Rutger Lievens

24 juli 2019

18u48 54 Aalst De nieuwe evenementenhal op de Tragel in Aalst moest er normaal gezien staan tegen 2021, maar de kans is nu vrij groot dat er pas tegen 2023 of 2024 een prinsenverkiezing zal kunnen plaatsvinden. De auditeur van de Raad van State heeft een negatief advies afgeleverd over het RUP Tragel, wat meestal leidt tot een vernietiging van dat ruimtelijk uitvoeringsplan. Met heel wat vertraging tot gevolg.

Prins Jurgen Cooman stak als prins van 2009 al de draak met het tekort aan een evenementenhal voor de prinsenkiezing van Aalst. Het stadsbestuur hoopte tegen 2021 eindelijk de evenementenhal aan de Tragel te kunnen openen, maar het ziet ernaar uit dat de carnavalisten nog een paar jaar langer zullen moeten wachten op hun zaal.

Er liep bij de Raad van State een klacht binnen van één buur en die klacht ondermijnt nu de hele ontwikkeling op de Tragel. “Er ligt een negatief advies voor van de auditeur”, bevestigt de schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA). “De procedure loopt echter nog en stukken worden nog uitgewisseld. Het is de Raad van State die beslist. Er is nog geen uitspraak ten gronde”, zegt ze. Het kalf is dus nog niet verdronken, maar het ligt wel op sterven. Iedereen die thuis is in ruimtelijke ordening weet dat een vernietigend advies van de auditeur meestal ook leidt tot een vernietiging.

Tragel blijft bedrijvenzone

De Tragel is een aloude industriezone tussen de stationsomgeving, de Dender en het viaduct van Aalst. De plannen ogen nochtans mooi: een multifunctionele evenementenhal naast het viaduct met retail. Op de rest van de Tragel is er plaats voor een volledig nieuwe woonwijk met winkels en zelfs een woontoren van minsten 15 verdiepingen hoog.

Als het ruimtelijk uitvoeringsplan afgevoerd wordt door de Raad van State levert dat minstens twee à drie jaar vertraging op. Zonder een nieuw RUP blijft de Tragel bedrijvenzone en mag er geen vergunning worden afgeleverd door de stad voor woningen of een evenementenhal. Een evenementenhal die de stad oorspronkelijk wou bouwen als sporthal voor Okapi Aalstar en als zaal voor de prinsenverkiezing.

Prinsenverkiezing in een tent?

Okapi liet al weten in het Forum te blijven. Vertraging kan serieuze problemen opleveren voor de prinsenverkiezing waarvoor tijdelijk geen locatie meer is, want de Florahallen maken plaats voor een zorgsite. De stad zal dan voor de keuze staan om uit te wijken naar de Oktoberhallen in Wieze (wat vrij vernederend is), een tent op de Keizershallen of een feest in de openlucht (wat in de winter aan de frisse kant kan zijn).

Andere vragen waar de stad nu geen antwoord op heeft: wordt de Tragelweg aangelegd als het RUP wordt afgevoerd? Verhuizen die winkels dan? Allemaal vragen die gesteld zullen worden als de Raad van State definitief de vernietiging uitspreekt.