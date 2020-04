Atletiekpiste opent op 4 mei, ook tennisterreinen en looproute Osbroek weer toegankelijk Rutger Lievens

30 april 2020

18u35 2 Aalst Vanaf 4 mei worden de maatregelen omtrent het coronavirus weer versoepeld en dat heeft ook een invloed op sporten in Aalst. Zo gaat de atletiekpiste weer open en ook de tennisterreinen heropenen. Het is ook weertoegestaan om te kajakken op de Dender.

“Aalst Sport stelt vanaf maandag de atletiekpiste, tennisterreinen en de looproute van sportcentrum Osbroek terug open. De Finse piste in het zwembadpark wordt ook opnieuw toegankelijk. Omwille van de veiligheid werden strikte voorzorgsmaatregelen genomen. Zo kan iedereen steeds in alle veiligheid sporten”, zo zegt schepen van Sport Matthias De Ridder (N-VA).

Je dient wel je terrein 24 uur op voorhand te reserveren via info@aalstsport.be. De factuur zal je via mail toegezonden worden. Sporters moeten steeds hun eigen sportmateriaal meebrengen. Na elke sportsessie zullen onze toezichters toegangspoorten, netranden en dergelijke ontsmetten. We voorzien wachtzones zodat sporters elkaar niet dienen te kruisen. De toegang tot het sanitair, de kleedkamers en horeca van sportinfrastructuur is nog steeds verboden. Op de Finse piste zal een looprichting aangeduid worden. “Nog steeds is het respecteren van social distancing noodzakelijk. We vragen dan ook aan iedereen dit steeds te respecteren”, zegt de stad.

Alle tennis-, golf-, petanqueclubs mogen hun werking opnieuw opstarten. Kajakken op en vissen in openbare waterstromen is opnieuw toegestaan. Hetzelfde geldt voor visvijvers in privé-beheer. De toegang tot het sanitair, de kleedkamers en horeca van sportinfrastructuur is nog steeds verboden.

“Hopelijk krijgen we snel meer duidelijkheid omtrent het indoor sporten, contactsporten, wedstrijden en het stedelijk zwembad”, luidt het.