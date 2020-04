ASZ neemt gloednieuw labo in gebruik: “Vol technologische hoogstandjes” Rutger Lievens

27 april 2020

10u33 1 Aalst In het nieuwe gebouw op de campus van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst is het laboratorium in gebruik genomen. Het labo bevindt zich op de derde verdieping en is uitgerust met tal van technologische hoogstandjes. Op korte termijn zullen ook de testen van patiënten besmet met coronavirus verhuizen naar het nieuwe gebouw.

“Het labo is onder andere uitgerust met de nieuwste pre-analytische straat van Roche en een volautomatische koeling die stalen archiveert en automatisch terugstuurt als er bijkomende testen nodig zijn”, zegt labodirecteur Frederic Winnock. “Als primeur in België, worden aan de pre-analytische straat in het ASZ voor het eerst twee ACL TOP-stollingstoestellen gekoppeld. Dit alles zorgt voor een nog snellere en efficiëntere behandeling van stalen. Naast deze technologische hoogstandjes, is het labo zeer ruim en licht, waardoor het een heel aangename werkomgeving is.”

Voor wie wil weten welk onderzoek er gebeurt in dit labo: “Aan de pre-analytische straat zijn verschillende toestellen gekoppeld, zowel van Roche zelf als van andere merken. Een belangrijk onderdeel hiervan is de Cobas 8000, een moduleerbare lijn voor een breed gamma aan in vitro diagnoses van zowel klinische chemie als immunochemie. Daarnaast is ook de LiaisonXL aan de straat gekoppeld, een volautomatische analysator voor chemiluminescentie, een proces waarmee bepaalde ziekteverwekkers aangetoond worden”, zegt het ziekenhuis.

Een ander groot voordeel van het nieuwe laboratorium, is dat alle bloedstalen gearchiveerd worden in een automatische koelkast. Deze koelkast stuurt stalen waarvoor de arts bijkomende testen vraagt automatisch terug naar de lijn voor analyse. Daardoor is de pre-analytische fase, de triage, de centrifuge en het transport volledig geautomatiseerd en gestandaardiseerd in het nieuwe labo.

Ook op de strijd tegen het coronavirus heeft dit een invloed. “Bloedafname en afname van testen bij coronapatiënten gebeuren voorlopig nog in het hoofdgebouw. Maar deze zullen op korte termijn ook verhuizen naar het nieuwe S-gebouw”, aldus het ASZ.