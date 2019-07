ASZ erkend als gespecialiseerd centrum voor pancreaschirurgie Rutger Lievens

04 juli 2019

15u11 6 Aalst Het RIZIV heeft het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis van Aalst officieel erend als gespecialiseerd centrum voor pancreaschirurgie. De complexe chirurgie wordt vanaf 15 juli alleen nog terugbetaald in centra met een erkenning.

“De erkenning gaat in op 15 juli en wordt vanaf dan alleen nog terugbetaald in de centra die een erkenning hebben. Dit past in een groter plan van de minister van volksgezondheid om complexe chirurgie te centraliseren in ziekenhuizen met voldoende ervaring voor deze aandoeningen”, zegt het ziekenhuis.

Steeds betere overlevingscijfers

De selectie gebeurde op basis van aantallen, expertise en resultaten. “Cijfers van het Kankerregister tonen aan dat de overlevingskansen in die centra veel hoger liggen dan in ziekenhuizen met minder expertise”, aldus het ziekenhuis.

Pancreaskanker is een moeilijk te behandelen aandoening en vraagt vaak om complexe chirurgische ingrepen. De kans op complicaties vermindert aanzienlijk als een ervaren team die operaties uitvoert. Binnen het ASZ verricht een gespecialiseerd team van de dienst Abdominale heelkunde een veertigtal pancreasoperaties per jaar. “Door dergelijke complexe ingrepen te laten uitvoeren door een ervaren team vermindert de kans op complicaties tijdens en na de operatie en verhogen de overlevingskansen”, zegt dokter Van den Bossche, hepatobiliaire en pancreaschirurg ASZ.

Verwijzing en samenwerking

Voor complexe pancreaschirurgie moeten ziekenhuizen voortaan doorverwijzen naar de erkende referentiecentra waarvan enkel het UZ Gent en het ASZ Aalst erkende expertisecentra zijn in de provincie Oost-Vlaanderen. Samenwerkingsverbanden met ziekenhuizen uit de regio worden hieromtrent afgesloten.