ASZ brengt patiënten in contact met thuisfront via videocall: “Sociaal contact is een primaire behoefte, zeker nu” Rutger Lievens

10 april 2020

15u12 0 Aalst Het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst start met de campagne #houcontact. Mensen die in het ziekenhuis verblijven en niet beschikken over een tablet of smartphone kunnen dankzij het ASZ contact houden met het thuisfront.

In deze moeilijke tijden zijn veel mensen eenzaam, niet in het minst de mensen die in het ziekenhuis verblijven en geen bezoek mogen ontvangen. “Daarom kan het zeer veel deugd doen om op andere manieren contact te houden met het thuisfront. Bij het ASZ doen we er dan ook alles aan om dit te helpen verwezenlijken met onze campagne #houcontact”, zegt Dorien Buyst van het ASZ.

Proefproject

Vorige week werd in het ASZ op campus Aalst een proefproject gelanceerd om 65+’ers die meer dan drie dagen in het ziekenhuis verblijven en zelf geen smartphone of tablet hebben, via videocall in contact te brengen met het thuisfront. Hiervoor stelt het ziekenhuis telkens een tablet ter beschikking en een ‘buddy’ die de videocall begeleidt. “De eerste reacties waren zeer positief dus rollen we nu het project uit op alle afdelingen van onze drie campussen”, licht Katleen Van Der Biest toe, de initiatiefneemster van het project.

Patiënten die meer dan drie dagen in het ziekenhuis verblijven en zelf geen smartphone of tablet ter beschikking hebben kunnen een videogesprek aanvragen via hun verpleegkundigen en ook de familie kan een aanvrag doen via houcontact@asz.be. Iemand van het team van #houcontact spreekt dan praktisch verder af met de familie en komt op het moment van het gesprek langs bij de patiënt om alles op te starten en te begeleiden. De videogesprekken gebeuren via Whereby en kunnen plaatsvinden met tot vier personen.

Ontroerende reacties

De reacties na de eerste gesprekken waren alvast zeer positief, dankbaar en ontroerend. “Ik vind het een supergoed initiatief! We hebben er intens van genoten om papa niet alleen te kunnen horen maar ook te kunnen zien. Voor ons allemaal en zeker voor mama was het zeer geruststellend. Bedankt!” vertelt een familielid in haar reactie. Een andere reactie: “Danku om dit hele mooie initiatief in deze moeilijke periode te realiseren.” Er was ook deze reactie: “U heeft een van de laatste dromen van onze nonkel laten uitkomen. We hopen dat we binnenkort nog een vervolg mogen beleven opdat onze moeder, zijn zus, dit ook mag beleven.”

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door Copaco Belgium NV, een ICT-bedrijf uit Erembodegem dat maar liefst 25 surface tablets schenkt aan dit project. “Omdat de meeste van onze medewerkers uit de regio zijn, heeft iedereen rechtstreeks of onrechtstreeks wel iemand die geïmpacteerd is door het coronavirus”, vertelt Jurgen Janssens, Director van Copaco Belgium NV.

“Als familiebedrijf vinden we het dan ook heel belangrijk om een bijdrage te doen”, gaat Janssens verder. “Er zijn veel initiatieven, maar op dit moment lijkt ons de nood het allerhoogste bij de zieken zelf en zeker bij hen die de middelen niet hebben om in deze situatie met elkaar te communiceren. Sociaal contact blijft toch een primaire behoefte, zeker in deze tijden.”

Verzoekjes op CityMusic

Hayam Transport, een transportbedrijf uit Erpe-Mere, schenkt ook 25 tablets aan het ASZ om patiënten die tijdens deze coronacrisis geen bezoek meer mogen ontvangen en niet over een smartphone of tablet beschikken toch de kans te geven om te videobellen met hun familieleden.

“Tenslotte schonken ook het Vlaams Patiëntenplatform en voetballer Toby Alderweireld 3 surface tablets. Daarnaast kregen we ook van Liesbeth Roeland, de zus van een van onze verpleegkundigen, in samenwerking met haar werkgever Base-shop Dendermonde drie smartphones. We willen hierbij onze oprechte dank betuigen aan al deze schenkers. Zonder hen hadden we dit project niet mogelijk kunnen maken!” aldus het ziekenhuis.

“Naast de mogelijkheid voor een videogesprek, hebben we als ander onderdeel van deze campagne, het ook mogelijk gemaakt om verzoekjes voor patiënten of medewerkers van het ziekenhuis te laten omroepen op CityMusic in Aalst en op Radio Mfm in Geraardsbergen”, zegt het ASZ nog.