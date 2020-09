Assistent-coach Geert Walravens over de Corona-aanpak van Lindemans Aalst Dominic Beckx

06 september 2020

22u26 0 VOLLEYBAL De volleybalcompetitie in Liga A start het eerste weekend van oktober. In afwachting tracht de technische staf van Lindemans Aalst de spelers zo goed mogelijk klaar te stomen. Door de Corona-pandemie verloopt de voorbereiding anders dan gewoonlijk. We spraken met assistent-trainer Geert Walravens over de aanpak bij de Oost-Vlaamse topklasser.

“Bij de heropstart van de trainingen onderging elke speler een Corona-test”, legt Walravens uit. “Daarnaast stelden we een protocol op. Het komt erop neer dat we de spelers van erg kortbij opvolgen. Voor elke training meten we de temperatuur van iedere speler. Toen vorige week onze nieuwe opposite Matej Smidl koortsig was, stuurden we hem langs bij de clubdokter die hem onderwierp aan een Corona-test die echter negatief was. Uit voorzorg trad hij niet aan in de oefenwedstrijd tegen Roeselare. We moeten voorzichtig zijn, maar paniek is ook niet nodig”.

“De trainingen zelf trachten we meer dan voordien gesloten te houden. Uiteraard ontsmetten de spelers hun handen en proberen ze zoveel mogelijk afstand te houden. We hebben het voordeel dat we heel wat eigen materiaal hebben. Materiaal dat niet van ons is, moeten we extra ontsmetten. Verder proberen we preventief te werken door iedereen zo ver mogelijk uit elkaar te houden.”

Wedstrijden met publiek?

“We spelen onze eerste thuiswedstrijd in principe op zaterdag 3 oktober tegen Menen. We weten uiteraard niet hoe de situatie op dat moment zal zijn. De federale maatregelen laten momenteel indoorevenementen met maximaal 200 toeschouwers toe. De stad Aalst gaat nog een stapje verder. Ze verbiedt alle publiek bij oefen- en competitiematchen, maar er werd wel een procedure uitgewerkt waardoor een aanvraag kan gedaan worden om met toeschouwers te spelen. Ik begrijp deze beslissing. De stad heeft zo meer controle. Wij zouden op onze wedstrijden graag onze abonnees en VIP’s toelaten. Via de website Covid Event Risk Model hebben we bij wijze van test al eens geprobeerd om een wedstrijd met 800 supporters in te geven en daarvoor kregen we groen licht. We gaan in eerste instantie echter voor de helft van dat aantal en willen een dossier in die zin aan de stad Aalst voorleggen. Bedoeling is dat we dan gaandeweg verder evalueren. Het komt erop aan dat we de toegang en uitgang gespreid houden. In Schotte hebben we een grote zaal en dat is uiteraard een voordeel. In onze Europese thuismatch tegen Galatasaray van vorig seizoen werkten we al met gescheiden in-en uitgangen. Het vraagt allemaal heel wat organisatie. We moeten rekening houden met zowel de richtlijnen van de Liga en Federatie als die van de federale overheid en de stad Aalst”.

Woensdag oefent Lindemans Aalst op bezoek bij Roeselare en komende zaterdag nemen de Ajuinen deel aan het tornooi van Menen.