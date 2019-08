Asfalteringswerken in de Sint Jozefstraat Rutger Lievens

15 augustus 2019

09u41 0 Aalst De stad Aalst voert asfalteringswerken uit in de Sint Jozefstraat.



“Het vernieuwen van de asfaltverharding van de rijweg wordt voorzien vanaf dinsdag 20 tot en met vrijdag 23 augustus”, zegt de stad Aalst. “Het verkeer wordt omgeleid via de Dirk Martensstraat, Dendermondse Steenweg en de Vrijheidstraat. In de Nestor de Tièrestraat wordt tijdens de werken tijdelijk tweerichtingsverkeer ingesteld. In de week van 26 augustus worden alle nieuwe wegmarkeringen aangebracht. Deze werkzaamheden zullen maximum twee werkdagen in beslag nemen.”



Ook ter hoogte van Hof Somergem zijn er de komende tijd werkzaamheden. “De werkzaamheden zijn er grotendeels uitgevoerd. Ter hoogte van huisnummers 61-63 moet nog een verkeersdrempel geplaatst worden”, aldus de stad.