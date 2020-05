Arnage geeft online dj-set van op Tower Hotel Rutger Lievens

11 mei 2020

08u47 0 Aalst Arnage heeft het weekend opgevrolijkt met een online dj-set op het Tower Hotel in Aalst. Via een livestream kon je van thuis meeluisteren.

“Hiermee willen we tussen alle coronaberichtgeving een alternatief bieden voor muziekliefhebbers dat toch corona-proof is”, zegt Chiel Van Aken van CAVA. Agency, het management dat onder andere Niels De Wolf, beter gekend als Arnage, vertegenwoordigt en door deze lockdown eveneens geveld is. “Niet alleen de horeca maar ook de evenementensector ligt volledig op zijn gat. Wij gingen op zoek naar een andere manier om Arnage zijn kunsten te laten blijven tonen. We kwamen op het idee een livestream te doen vanop een feeërieke locatie. Na enkele contacten bleek het dakterras van het Tower Hotel dé ideale match. Met een uniek uitzicht over de binnenstad van Aalst vormt dit misschien wel het mooist vindbare decor voor dit soort concept.”

De dj-set is te herbeluisteren op de Facebookpagina van Arnage.