Architect tekent fietsvriendelijk alternatief voor drukke Vrijheidstraat Rutger Lievens

21 mei 2019

12u51 4 Aalst Architect Marc Van Schuylenbergh pleit voor een veilig fietspad in de Vrijheidstraat in Aalst en heeft zelfs al een schets gemaakt van hoe het er zou kunnen uitzien. “De bocht in de Vrijheidstraat is nu levensgevaarlijk”, zegt Van Schuylenbergh, die zelf in de straat woont.

Hij geeft wat uitleg over zijn tekening. “Voetpad en fietspad worden op hetzelfde niveau gebracht en uitgevoerd in één homogene bevloering. De scheiding tussen autoverkeer en het voetpad/fietspad gebeurt door fragmentarisch groenzone’s aan te brengen. ‘s Avonds accentueren ledlijnen de scheiding tussen voetgangers en fietsers”, zegt Marc Van Schuylenbergh.

De architect maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid. Fietsers rijden er nu vlak naast en tussen de wagens. “De bocht aan het Chinees restaurant is nu levensgevaarlijk. Bovendien gebruiken heel wat fietsers en brommertjes het fietspad in beide richtingen. Nochtans is het politiereglement daarover heel duidelijk en helder: fietsers moeten altijd rechts rijden. Ook auto’s rijden vaak met hoge snelheid in de bocht over het fietspad. Mijn voorstel zou ook veiliger zijn voor rolstoelgebruikers”, klinkt het.