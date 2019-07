Architect nieuw Kringwinkel-gebouw op Tragel haalt inspiratie in Amsterdam Rutger Lievens

10 juli 2019

09u47 0 Aalst Het nieuwe gebouw van de Kringwinkel op de Tragel in Aalst moet een hip shoppingcenter voor hergebruik worden. Het architectenbureau OYO laat zich voor het ontwerp inspireren door Rebel in Amsterdam en Project S uit Rotterdam. De bouw kan pas starten als het ruimtelijk uitvoeringsplan De Kaaien klaar is.

Kringwinkel Teleshop is veranderd van naam en heet voortaan Stroom. Vzw Stroom hoopt binnen vijf jaar van start te kunnen gaan met de bouw op de Tragel. “Het doel is om een shoppingcenter voor hergebruik te realiseren, met veel aandacht voor groen, duurzaamheid en circulaire economie. Je zal er kunnen winkelen, werken en wonen. Er is nog geen ruimtelijk uitvoeringsplan maar ons architectenbureau OYO heeft al een studie gemaakt”, zegt Ilse Top.

OYO laat zich inspireren door hippe projecten zoals Rebel in Amsterdam, project Strijp S in Rotterdam en TimeLab in Gent. Volgens de stad zal het RUP De Kaaien, dat de oevers van de Dender moet omvormen tot een levendig stadsdeel, mogelijks klaar zijn tegen 2024.