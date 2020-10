Archeologisch onderzoek voor Sint-Jozefskerk ten einde: straat wordt geasfalteerd Rutger Lievens

12 oktober 2020

10u47 4 Aalst Er zijn vandaag asfalteringswerken aan de gang voor de Sint-Jozefskerk in Aalst. Het archeologisch onderzoek op die locatie is ten einde.

Het archeologische onderzoek op het Esplanadeplein wordt uitgevoerd ter voorbereiding van de aanleg van een ondergrondse parking onder het plein en een nieuw park bovengronds. Al moet de stad wel nog een ontwikkelaar zien te overtuigen die het project wil uitvoeren.

Fase 1 van het onderzoek is nu voorbij. Voor de Sint-Jozefskerk werd een stuk van de (laat)middeleeuwse brug en een deel van de stadsomwalling gevonden en onderzocht. Verrassend tijdens dit onderzoek waren de grote kuilen die net aan de noordzijde van de stadsverdediging lagen. Deze kuilen, waarvan er één was aangelegd voor het drenken van vee, zijn in de loop van de 15de eeuw opgevuld met huishoudelijk en artisanaal afval. Er werden ook skeletten van honden uit die tijd gevonden.