Archeologisch onderzoek Esplanadeplein: onderzoekers vinden brug over gracht stadsomwalling aan Esplanadeplein Rutger Lievens

28 augustus 2020

16u02 2 Aalst Solva-archeologen hebben de vroegere gracht van de stadsomwalling en een brug gevonden bij opgravingswerken ter hoogte van het Esplanadeplein in Aalst.

De archeologen zijn al een week aan het werk op het Esplanadeplein voor de vroegere kledingwinkel Sint-Elooi. “Ondertussen is de eerste sleuf volledig afgegraven en is een deel van de voormalige brug over de gracht van de stadsomwalling vrijgelegd. Ook de gracht van de stadsomwalling is duidelijk zichtbaar in het vlak. Aan de buitenzijde van de gracht liggen verschillende grote laatmiddeleeuwse kuilen. De komende weken zullen deze verder worden onderzocht. Wellicht zullen ze veel informatie kunnen opleveren over het leven binnen en buiten de stad Aalst”, zo rapporteert de intercommunale Solva vandaag.