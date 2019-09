Arbeidsauditoraat en OCMW Aalst werken voortaan samen om sociale fraude aan te pakken Rutger Lievens

26 september 2019

16u36 1 Aalst Wanneer het arbeidsauditoraat iemand betrapt op zwartwerk speelt het die info door aan het OCMW van Aalst. OCMW Aalst en het arbeidsauditoraat werken voortaan samen om sociale fraude aan te pakken. “Beide organisaties zullen hierdoor relevante informatie inzake sociale fraude uitwisselen over OCMW-cliënten”, zegt een trotse schepen van Sociale Zaken Sarah Smeyers (N-VA).

“De samenwerking komt er naar aanleiding van een wettelijke patstelling. Maatschappelijk werkers van het OCMW zijn enerzijds gebonden aan beroepsgeheim, maar anderzijds worden zij verondersteld aangifte doen wanneer er sprake is van fraude bij leefloon. Bovendien wordt het OCMW op de hoogte gesteld indien het arbeidsauditoraat een leefloongerechtigde betrapt op zwartwerk”, zegt schepen Smeyers (N-VA).

“Bij een vermoeden van fraude zal het OCMW oordelen of er wordt gekozen voor het behoud van de vertrouwensrelatie tussen de cliënt en de maatschappelijk werker en voor de continuïteit van de hulpverlening of voor een aanmelding aan het openbaar ministerie”, verduidelijkt Smeyers. “Onze overeenkomst met het arbeidsauditoraat verhelpt een euvel zonder te raken aan het beroepsgeheim.” In 2013 richtte Smeyers een OCMW-controlecel op.

Oppositiepartij Lijst A zegt dat je mensen niet uit de vicieuze cirkel haalt door enkel te bestraffen. “Uiteraard vinden wij het belangrijk dat sociale fraude wordt aangepakt en steunen wij dit initiatief. Maatschappelijk werkers verrichten zeer nuttig werk op het terrein, we moeten waakzaam blijven dat hun job relevant blijft”, zegt Gert Cardon van Lijst A. “Ik geloof heel hard in het ‘voor wat, hoort wat -principe’. Evenwel mogen we het menselijke aspect niet uit het oog verliezen. Want laat ons eerlijk blijven, mensen die het (financieel) moeilijk hebben, haal je niet uit hun vicieuze cirkel énkel door te bestraffen. Helpen en begeleiden waar het kan, bestraffen als het écht moet.”

Groen Aalst staat 100% achter de aanpak van fraude. “Het is onvoldoende bekend hoeveel moeite de maatschappelijk werkers vandaag al doen om te garanderen dat de centen belanden bij de meest kwetsbaren. Bovendien is zwartwerk voor niemand goed, niet voor de gemeenschap maar zeker ook niet voor de cliënten die vaak niet eens weten dat hun werkgever hen eigenlijk niet officieel tewerkstelt en zonder het te beseffen aan de slag zijn zonder verzekering, opbouw sociale rechten”, zegt Ingmar Baeyens van Groen. “We zullen er vanuit de oppositie echter nauwlettend op toezien dat de medewerkers van de sociale dienst niet lichtzinnig gedwongen worden hun beroepsgeheim te schenden. Zwartwerk opsporen en aanpakken is werk voor de federale sociale-inspectiediensten, niet voor onze maatschappelijk werkers.”