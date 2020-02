Arbeider valt acht meter naar beneden bij bedrijf in Herdersem Koen Baten

18 februari 2020

17u43 20 Aalst Bij Gilbos in Herdersem is dinsdagnamiddag een arbeider door een koepel acht meter naar beneden gevallen nadat hij aan het dak aan het werken was. De hulpdiensten kwamen meteen massaal ter plaatse en hadden heel wat werk om de man te stabiliseren alvorens ze hem naar het ziekenhuis konden brengen.

Het incident bij het bedrijf op de Grote Baan vond plaats omstreeks 14.45 uur. Een man van Poolse afkomst was er aan het werk op het dak van het bedrijf. Hij was in de weer met isolatieplaten toen er plots een hevige windstoot ontstond. Hierdoor verloor de man zijn evenwicht en kwam hij ten val op een lichtkoepel. Hij viel door de koepel acht meter naar beneden. Daar werd zijn val gebroken.

Meteen werden de hulpdiensten verwittigd. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleefde gelukkig de zware klap.