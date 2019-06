Appartement onbewoonbaar na zware keukenbrand Koen Baten

18 juni 2019

Een zware keukenbrand heeft deze namiddag heel wat schade aangericht aan een appartement op de Popperodedries in Aalst. Het vuur werd ontdekt omstreeks 14.15 uur door enkele buurtbewoners die rook uit het appartement zagen komen. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaats, maar konden de keuken niet meer redden. “De schade en de rookontwikkeling die door de brand ontstonden waren gigantisch", zegt commandat Kris Segelinck.

Het appartementsgebouw en het gebouw er naast werden uit voorzorg meteen geëvacueerd. De bewoners waren niet aanwezig in het appartement waar het aan het branden was. Toen de brandweerlieden aankwamen in de keuken merkten ze de grote vuurhaard op. “We zijn er in geslaagd het vuur daar te houden en te doven, maar de keuken is volledig verloren", zegt Segelinck. “De brand ging gepaard met heel wat rookontwikkeling die zich ook in de rest van het appartement kon verspreiden", klinkt het. Er zal heel wat opruimwerk nodig zijn om het appartement weer in orde te krijgen, voorlopig worden de bewoners opgevangen. Wat de brand veroorzaakt heeft zal nog verder onderzocht moeten worden.

Het appartement moest grondig verlucht worden voor de bewoners opnieuw naar binnen konden.