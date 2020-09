Anthony Mallego: “Okapi Aalst is een mix van talent, ervaring, verstand en atletisch vermogen” Johan Picqueur

04 september 2020

09u55 6 Aalst Basketbalclub Okapi Aalst stoomt zich klaar voor seizoen ’20-’21. Na het abrupte einde van de vorige competitie waarbij Oostende tot la ndskampioen werd gekroond, ging de sportieve cel meteen aan de slag om de Aalsterse kern te finetunen. Wij hadden een eerlijk gesprek met sportief manager Anthony Mallego.

Er is wat veranderd in Aalst. Okapi nam een ander logo aan. Osiris Aalst, het vrouwelijke basketbalcompartiment heeft onderdak gevonden bij Okapi. Aalstar heet voortaan gewoon Aalst. Het is wennen. Al ruikt het Forum nog steeds hetzelfde, alle ontsmettingsgels ten spijt. Dat Forum, het heeft iets. Sportief manager Anthony Mallego lacht me toe. “Het moet -meer nog dan vorig jaar- onze oninneembare burcht worden. Wedstrijden met één punt verliezen: dat kan écht niet meer. We hebben wel veel blessures gehad. En net op het moment dat de competitie werd stopgezet, waren we aan het terugkomen. Ik had het gevoel dat er nog veel rek zat in de groep. Onze toegekende zesde plaats stond niet in verhouding met onze waarde. We zouden nog een eindjump in de benen hebben gehad. Toch ben ik tevreden dat ons basketniveau beter was dan twee jaar geleden.”

Opportuniteiten voor eigen jeugd in Aalst

“We handhaven onze visie”, vervolgt Mallego als een sneltrein. “Okapi Aalst geeft plaats aan eigen jeugd. De Academy acteert op een hoger niveau en kan stilaan vier spelers aan het A-team afleveren.”

Een opmerkelijke uitspraak, want het B-team is actief in tweede landelijke en het niveauverschil tussen landelijke en eerste klasse is immens. “Dat is helemaal juist”, bevestigt Mallego. “Maar er is een factor Yves Defraigne. Ik heb nooit eerder zo’n gepassioneerde coach gezien als de Gentenaar. Hij volgt de trainingen van de U18, U21 én B-ploeg. Hij begeleidt onze jeugdcoaches en de samenwerking loopt super. Defraigne is erg veeleisend, maar werkt ook erg goed met onze jeugd. Dat werpt vruchten af. Siebe Ledegen is een heel groot talent en is atletisch gegroeid. Wout De Paepe, Matz Buytaert en Steff Schauvlieger kunnen ook stilaan het niveau aan.”

Eigen jeugd geflankeerd door oude krijger Senne Geukens die zijn waarde al bewezen heeft. Ook Marchant, Maras en Mihailovic blijven langer in Aalst. Een mooie basis die voor continuïteit kan zorgen. Maar had JJ Mann in januari niet al aangekondigd langer in Aalst te blijven?

“Corona heeft een financiële impact en het zijn onzekere tijden”, knikt Mallego. “Spelen we in november voor een volle of een lege zaal? Dit is niet het moment om domme dingen te doen. Financieel overleven is primordiaal met trouw aan onze visie: kwaliteit boven kwantiteit. Daarom hebben we de volledige kern herbekeken. We misten vooral atletisch vermogen. Dat zien we in de 22-jarige forward Cameron McGriff en het toptalent Nathan Kuta.”

Roteren met acht

Aalst slaagde erin om de 20-jarige Kuta liefst drie jaar aan zich te binden. De 2m04 grote power forward, 135 kg zwaar, verdedigde vorig seizoen de kleuren van Limburg United en kroonde zich tot MVP op het EK U18. Waarom komt een groot Europees talent naar Aalst? “Yves Defraigne maakt het verschil”, lacht Mallego. “Onze coach kent ook Pape Badji goed. Die wil zich na een wisselvallig seizoen relanceren bij Aalst. Tot slot trokken we ook pointguard Bogic Vujosevic aan. Een opportuniteit. Hij was ooit lid van het Servische U21-team. Voorlopig houden we het bij acht kernspelers, aangevuld met de vier jeugdspelers. We kijken nog de kat uit de boom. We missen de shotkracht van LaChance. Dat moet worden opgevangen door iedereen.”

Okapi deed LaChance een lucratief bod, maar de Amerikaan sloeg het af. “We hebben een zware inspanning geleverd”, mijmert Mallego. “Met JJ Mann en Tito Casero zijn we op respectvolle manier uit elkaar gegaan. Maric wou hogerop en werd financieel onhaalbaar.”

“De ploeg is een mix van talent en ervaring, verstand en atletisch vermogen geworden”, blikt Mallego tevreden terug op het werk van de sportieve cel. “De supporters komen naar de zaal voor een Mihailovic en eigen jeugd. Met deze ploeg willen we zeer snel en attractief basket spelen. Defraigne krijgt Kevin Verhulst als T2 naast zich. Verhulst is Aalstenaar, kent het huis en is hier opgegroeid. We geloven in zijn potentieel.”

Het coachestrio wordt vervolledigd met fysiek coach Adriaan Schets uit Erpe-Mere.

De spelers komen druppelsgewijs aan in Aalst. Net als in het gewone leven, bemoeilijkt COVID-19 de afreis voor de spelers. Ten laatste 12 september moet de hele Aalsterse kern compleet zijn. Op 16 september start oefenmeester Defraigne de trainingen. 26 september speelt Okapi een oefenwedstrijd bij Kontich Wolves. 30 september ontvangt Okapi Gent Hawks in het Forum om 20uur.