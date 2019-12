Annie (80) en Frans (82) maakten geen schijn van kans bij woningbrand in Nieuwerkerken: “Bij aankomst sloegen de vlammen al door het dak” Koen Baten

16 december 2019

07u34 358 Aalst Bij een uitslaande woningbrand langs de Bredeweg in Nieuwerkerken zijn Annie en Herman om het leven gekomen bij een hevige brand. De 80-jarige vrouw en haar 82-jarige man werden ruim een uur na de brand aangetroffen door de brandweer in de keuken. Het koppel maakte geen schijn van kans om de vlammenzee binnen in de woning te overleven. “Bij aankomst sloegen de vlammen al door het dak", zegt officier Peter Dreelinck.

De brand brak omstreeks 6 uur uit. Een buurman merkte op dat er iets aan de hand was en verwittigde de hulpdiensten. “Hij had een luide knal gehoord en merkte nadien op dat het pand in lichterlaaie stond", zegt burgemeester Christoph D’Haese die ter plaatse kwam op de brand. De man van het koppel was minder goed te been, waardoor de bewoners ook beneden sliepen. De buurman zag hen echter niet in bed. Het bejaarde koppel werd rond 7.30 uur aangetroffen in de keuken door de brandweer.

Woning ingestort

“Het was lange tijd onmogelijk voor ons om de woning te betreden omdat er zoveel hitte en vlammen aanwezig waren", vult brandweerofficier Peter Dreelinck aan. “We hadden meteen een vermoeden dat het fataal kon aflopen aangezien de wagen nog op de oprit stond, en de rolluiken volledig naar omlaag waren", klinkt het. De hevige brand zorgde er ook voor dat een deel van de woning instortte, waardoor het te gevaarlijk was om naar binnen te gaan. Rond 8.30 uur was de brand grotendeels onder controle, maar de brandweer zal vermoedelijk nog heel wat uren moeten nablussen.

De brand is ontstaan in de woonkamer van het koppel, maar de oorzaak is nog niet duidelijk. Het parket stuurde een deskundige ter plaatse. De tachtigers zouden wakker geweest zijn op het moment van de brand, maar geraakten verstikt door de hevige rookontwikkeling. “De brand was vermoedelijk al een hele tijd bezig binnen in de woning en werd lange tijd niet opgemerkt,” zegt Dreelinck. “Kwaad opzet kunnen we al zeker uitsluiten.”

Geen onbekende

De vrouw van het koppel is geen onbekende voor de burgemeester. “Zij heeft nog jarenlang voor de stad Aalst gewerkt en hier in Nieuwerkerken heel wat werk gedaan", klinkt het. “Het is een bijzonder dramatisch ongeval waarbij twee slachtoffers te betreuren zijn. Wij willen dan ook onze oprechte deelneming meedelen aan de nabestaanden", aldus D’Haese.

De overbuurvrouw van de slachtoffers reageert erg aangedaan door de feiten. “Ik ben zelf nog maar net mijn man verloren en zij hebben me opgevangen toen. Het waren ontzettend warme mensen, het is erg jammer wat er hen is overkomen", klinkt het. De vrouw had regelmatig contact met hen. Het koppel laat twee kinderen achter die opgevangen werden door de politie.