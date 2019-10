Ann Van de Steen (Lijst A): “Vlaamse regering vergeet Aalst” Christoph D’Haese (N-VA): “Mevrouw Van de Steen, u bent de pedalen kwijt” Rutger Lievens

02 oktober 2019

16u08 10 Aalst “Blijkbaar werd er over Aalst niet onderhandeld”, was de reactie van gemeenteraadslid Ann Van de Steen (Lijst A) op het nieuws dat er 4 miljoen euro Vlaams geld gaat naar Ninove, Denderleeuw, Geraardsbergen en Zottegem. “Opmerkelijk dat Aalst uit de boot valt”, zegt ze. “Mevrouw Van de Steen is weer eens de pedalen kwijt”, antwoordt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).

Oud-schepen van Openbare Werken en nu gemeenteraadslid in de oppositie Ann Van de Steen (Lijst A) vindt het vreemd dat er wel Vlaams geld gaat naar Ninove, Denderleeuw, Geraadsbergen en Zottegem, maar niet naar Aalst. “Het is opmerkelijk dat in het nieuw Vlaams regeerakkoord Aalst uit de boot valt. Er komt een ‘Denderfonds’ voor drie gemeenten uit de Denderstreek. Zij krijgen extra middelen om bijvoorbeeld kansarmoede aan te pakken. In het akkoord staat dat de middelen dienen om de grootstedelijke problematiek aan te pakken. Aalst staat er niet bij. Aalst vergeet je toch nooit? Blijkbaar werd over Aalst niet onderhandeld”, zegt ze.

Partijgenoot

Christoph D’Haese (N-VA), burgemeester van Aalst, zegt dat wat Ann Van de Steen zegt in de verste verte niet klopt. “Ik vrees dat ze weer eens de pedalen kwijt is”, zegt hij. “Dit zijn de feiten: de nieuwe Vlaamse regering behoudt de groeinorm van 3,5 procent in het gemeentefonds en zal bijdragen in de pensioenlasten van de lokale besturen, wat zeker ook voor ons een aanzienlijke budgettaire verademing voor ons budget zal betekenen. Daarnaast is Aalst ook de voorbije jaren bijzonder fors bedeeld door de Vlaamse overheid. Het bestuur heeft een pak overheidsgeld goed besteed, denk maar aan de ondertunneling van de Siesegemlaan”, zegt de Aalsterse burgemeester. “Daarover zei Johan Vande Lanotte (sp.a) in 2017 trouwens dat Aalst inzake het ontvangen van overheidssubsidies voor grote projecten werd bevoordeeld”, aldus D’Haese (N-VA).

Geheugenverlies

“Daarnaast was er onder meer de 77.000 euro subsidie, eind 2018, voor de studie herinrichting van onze bedrijventerreinen in Erembodegem. Het Sint-Jozefscollege kreeg van de Vlaamse overheid maar liefst 1 miljoen euro subsidie voor de restauratie van de internaatsvleugel. Dankzij minister Weyts kreeg het Keizershof Hotel financiële steun vanuit Vlaanderen om de infrastructuur toegankelijker te maken voor mensen met een handicap. Er was ook de steun voor Aalsterse bedrijven – onder meer voor het OLV – die het woon-werkverkeer duurzamer maken.”

Hij vraagt zich af of de voormalige schepen aan geheugenverlies lijdt. “En laat ons vooral ook niet onze prachtige Sint-Martinuskerk vergeten, waar we de kerk in ere en pracht herstellen, dankzij een fenomenale subsidieovereenkomst met de Vlaamse overheid ten bedrage van maar liefst 18 miljoen euro. En zo kan ik nog even doorgaan. De beweringen van mevrouw Van de Steen (Lijst A) zijn dan ook een beetje vreemd: blijkbaar zorgt een oppositiekuur bij sommigen voor selectief geheugenverlies”, zegt burgemeester D’Haese (N-VA).