Alternatief voor carnaval in de maak: ‘3D cartoonmonumenten’

Aalst

Vorige week was het nog een wild idee van Aalstenaar Willy Van Mossevelde , maar zijn ‘carnavalssculpturenfestival’ lijkt realiteit te gaan worden. Aalst carnaval kan op 14 februari 2021 niet doorgaan door corona, maar de carnavalisten denken nu aan een openluchttentoonstelling met cartoons in 3D in diezelfde periode. Met humor en figuren zoals in de carnavalsstoet zelf dan, maar op vaste plekken in Aalst. Het carnavalsverbond Carnavalist Tot In De Kist gaf al groen licht.