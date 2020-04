Alternatief beademingstoestel van broers is klaar voor productie Rutger Lievens en Jill Dhondt

03 april 2020

09u57 74 Aalst Het beademingsapparaat van de broers Jan en Stijn Herregodts gaat vanaf volgende week in productie. In een eerste fase zullen er duizend per week geproduceerd worden, als alle nodige attesten binnen zijn. Jan Herregodts (25) zag als student geneeskunde tijdens een stage op de spoedafdeling van het OLV-ziekenhuis van Aalst de toestroom aan coronapatiënten aanzwellen. Hij vreesde Italiaanse toestanden waarbij patiënten niet meer beademd kunnen worden en dus stak hij met zijn broer Stijn - doctoraatsstudent Robotchirurgie - het prototype van een nieuwe beademingsmachine in elkaar.

De 25-jarige Jan Herregodts, een vijfdejaarsstudent geneeskunde aan UGent, zag tijdens zijn stage op de spoedafdeling van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst eind maart de toestroom aan coronapatiënten aanzwellen. “’s Avonds op televisie zijn de horrorbeelden te zien van de Italiaanse ziekenhuizen, waar patiënten op de gang liggen en niet meer beademd kunnen worden bij gebrek aan voldoende apparatuur. Dus praatte ik erover met mijn broer Stijn, die als doctoraatstudent specialiseert in Robotchirurgie aan UGent”, vertelt Jan Herregodts. “Hoe complex zou het zijn om een vereenvoudigde versie van zo’n toestel te maken”, was de vraag die hen te binnen schoot. “Op maandag hadden we de onderdelen besteld voor een prototype en woensdag en donderdag hebben we dag en nacht doorgewerkt met onze broers Karel en Pieter om dat in elkaar te steken”, vertelt Jan.

Van topdokters in het OLV-ziekenhuis krijgen ze feedback. “Van Jan Hendrickx en Ignace Demeyer, respectievelijk een gerenommeerde anesthesist en urgentiearts in het OLV-ziekenhuis van Aalst, krijg ik de feedback dat het toestel potentieel heeft en dat ze geïnteresseerd zijn om het te gebruiken. Maar hoe zouden ze hun toestel verder ontwikkelen, zodat het volledig conform de medische vereisten en op grote schaal kan geproduceerd worden?”, aldus Jan Herregodts.

Vzw Gear Up Medical

Via het consultancybedrijf EY kwamen ze in contact met IGMO, een netwerk van 180 Vlaamse bedrijfsleiders van de Vlerick Business School. Bij de ondernemers vonden ze een grote bereidheid om mee te bouwen aan het beademingstoestel. Een twintigtal bedrijven, waaronder Submentum, Velleman en VHA bieden ondersteuning bij de ontwikkeling van het beademingstoestel. Jan en Stijn vormen hiervoor de vzw Gear Up Medical.

Wij maken een heel eenvoudige versie van het toestel. Alle toeters en bellen laten we achterwege. Dat is ook wat de overheid vraagt omdat ze, als het er echt op aan komt, moeten kunnen gebruikt worden door verplegend personeel en zelfs stagiairs Jan Herregodts

“Momenteel is de organisatie klaar met de ontwikkeling van het toestel”, zeggen de broers. “In de loop van volgende week zullen de bedrijven ook alles in stelling hebben staan om met de serieproductie te starten. Dat zullen er in een eerste fase zowat duizend per week zijn", zeggen ze. “De bottleneck is op dit moment nog de certificering en medische attestering van het ontwerp”, zegt Stijn Herregodts. “Normaal gezien duurt zoiets een jaar, wij proberen het nu op enkele dagen rond te krijgen. Probleem is dat elk Europees land aparte goedkeuring moet geven. Een Belgische certificering zou een mooie volgende stap zijn, gezien wij al diverse vragen hebben gekregen uit de ziekenhuizen.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Italië helpen

En dat buitenland lijkt op dit moment toch de belangrijkste eindbestemming van de beademingsapparaten. “Het is nog koffiedik kijken of België ook extra toestellen zal nodig hebben, maar inderdaad, Italië, Spanje en de VS zitten echt in de problemen”, zeggen ze.

Hoe komt het dat een Vlaams samenwerkingsverband op tien dagen kan waar een medisch techbedrijf normaal gezien jaren voor nodig heeft? “Net omdat we een spontaan ontstaan, heel gefocust en klein samenwerkingsverband zijn van medici en ondernemers, kunnen we veel sneller schakelen dan een groot log bedrijf”, zegt Jan Herregodts. “Bovendien maken wij een heel eenvoudige versie van het toestel. Alle toeters en bellen laten we achterwege. Dat is ook wat de overheid vraagt omdat ze, als het er echt op aan komt, moeten kunnen gebruikt worden door verplegend personeel en zelfs stagiairs. Maar het toestel beschikt wel over alle vereiste sensoren, alarmen, connecties met de monitoring en veiligheidssystemen.”

Ontwikkelingslanden

Volgens Marc Cosaert en Paul Eelen van consultancybedrijf EY, partner van Vlerick-IGMO, is dit “een schoolvoorbeeld van een bedrijf dat op tien dagen tijd opschaalt van start-up naar scale-up tot hopelijk volgende week een serieproducent.” De broers zien een verdere toekomst voor hun apparaat als humanitaire hulp voor heel wat ontwikkelingslanden, “Reginald Moreels, noodarts in Congo, heeft ons al gecontacteerd. Hij is zeker geïnteresseerd, al was het maar omdat patiënten daar sowieso al vaak manueel door een verpleegkundige worden beademd. En in Afrika moet corona nog aan zijn opmars beginnen. En daar zal het veel moelijker zijn om besmettingen te vermijden”, zeggen ze.

Elke financiële steun voor dit project is welkom. Meer info op www.Coronaventilator.be of storten op het rekeningnummer: BE03 7350 5633 7584 (BIC KREDBEBB).