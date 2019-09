Alsmaar minder carnavalsgroepen en zoektocht naar nieuwe leden. Heeft Aalst carnaval een probleem? Rutger Lievens

16 september 2019

14u39 4 Aalst Van de tachtig vaste carnavalsgroepen die er in 2017 waren, zijn er al twaalf gestopt. In dat jaar werd de ‘groepenstop’ of numerus clausus ingevoerd. Is dat de normale gang van zaken, of zit Aalst carnaval met een probleem? “Nog meer dan vroeger zijn groepen op zoek naar leden”, zegt carnavalswatcher Koen De Vogelaere.

Bekanst Op De Bolje, De Smauk Es Ter Af, Schiefgoddeweg, De Sjattrellen, Wadesdavoriet, De Masjongskes, Wel Bestedj, De Denjerenjeren, De Profiteurs, De Matotten, Misjmiejsterd en nu ook Gralek Grosj. De lijst van groepen die stopten sinds de invoering van de numerus clausus - de maatregel waardoor geen nieuwe groepen worden toegelaten - wordt alsmaar langer. In 2020 mogen er van de stad 71 carnavalsgroepen meedoen, maar op dit moment zijn er dus maar 68 meer over. De wachtlijst met groepen die officiële vaste groep willen worden, zal er moeten worden bijgehaald.

Tegenslagen

Gralek Grosj is dus de laatste groep die de handdoek in de ring gooit. “Wij zijn in volle voorbereiding voor carnaval 2020, met enkele tegenslagen geconfronteerd. Die brengen met zich mee dat wij niet meer het niveau kunnen brengen dat men van ons gewoon is. Iets wat voor ons toch wel een enorm belangrijk punt is. Na tien jaar tot de top tien van de kleine groepen te mogen hebben behoord, sluiten we dit hoofdstuk dan ook graag met opgeheven hoofd en in schoonheid af”, zegt de leden van de groep. De Matotten, een waar carnavalsmonument dat vijftig jaar meeliep in de stoet, noemde een tekort aan vrijwilligers de voornaamste reden: “Er is een gebrek aan opvolging en instroom van nieuwe leden”, klonk het bij hun afscheid eind augustus.

Vier reservegroepen

Koen De Vogelaere, van de carnavalsblog Carnavalskoentje, is expert carnaval en ziet een trend. “Er zijn veel groepen die op zoek zijn naar leden. Maar dat is geen evidentie, want als lid moet je vaak veel over hebben. Het is niet alleen financieel soms zwaar, je steekt er ook veel van je vrije tijd in. Aan de andere kant zijn er wel degelijk groepen waar het kader méér dan opgevuld is. Ook bij kleine groepen die zelfs geen toppers zijn”, zegt De Vogelaere. “Gralek Grosj ging altijd voor topkwaliteit - anders sta je geen tien jaar in de top tien - maar had nu het gevoel dat niveau niet meer te kunnen halen.”

Feestcomitévoorzitter Dirk Verleysen zegt dat er genoeg groepen op de wachtlijst staan om de stoet opnieuw op te vullen tot 71 carnavalsgroepen, zoals aangekondigd. “De numerus clausus wordt behouden, met opvulling tot 71 vaste groepen en 189 losse”, zegt hij. “Er staan vier groepen op de reservelijst en drie van die vier zullen nu de plaats van de gestopte carnavalsverenigingen innemen.”