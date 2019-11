Als bestuursakkoord uitgevoerd wordt, stijgt tekort naar 260 miljoen euro of 6.184 euro schuld per inwoner: “Is er vorig jaar een bestuursakkoord of een sprookje geschreven?” Rutger Lievens

13 november 2019

11u13 0 Aalst Vanuit de administratie van de stad Aalst en het kabinet van schepen van Financiën Matthias De Ridder (N-VA) werd al vroeg in 2019 gewaarschuwd dat het bestuursakkoord ‘Vooruit met Aalst’ niet uit te voeren valt. Eind 2018, na een paar maanden hard onderhandelen, ondertekenden CD&V, Open Vld en N-VA het bestuursakkoord. Volgens de ambtenarij staat de uitvoering van dat akkoord echter gelijk met het faillissement van de stad: het tekort zou stijgen naar 260 miljoen euro of een schuld van 6.184 euro schuld per inwoner. Je kan je afvragen of er vorig jaar eigenlijk wel over de inhoud is onderhandeld. Of ging het alleen over de verdeling van de schepenposten?

Een insider binnen het schepencollege van Aalst had het al eens laten vallen dat het bestuursakkoord als volgt was ontstaan. Elke toekomstige schepen had voor zijn of haar bevoegdheden een verlanglijstje opgesteld en aan burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) bezorgd. Tot de verrassing van velen in het politieke wereldje was het bestuursakkoord een verzameling van het verlanglijstje. Het document kreeg de titel ‘Vooruit met Aalst’ en was ambitieus. Een vernieuwde Grote Markt, een parking onder het Esplanadeplein met park bovengronds, een zwembad zoals er in Europa weinig te vinden zijn, een Veiligheidskazerne.

6.184 euro per inwoner

Alleen was er niks van dit alles berekend, blijkt nu. Begin oktober trekt het kabinet van Matthias De Ridder (N-VA) de zoveelste keer aan de alarmbel. “Een doorrekening van het bestuursakkoord, aangevuld met regulier beleid, wees erop dat de decretale evenwichtsvoorwaarden verre van gerespecteerd werden”, staat er te lezen op het document over de meerjarenplanning dat op 14 oktober op het schepencollege besproken is. Het tekort zou oplopen tot 263 miljoen euro in 2025. De autofinancieringsmarge moet op 0 staan in 2025, maar met dit bestuursakkoord zou er een tekort zijn van 57 miljoen euro. Schuld per inwoner, nu ongeveer 1.000 euro, zou tegen 2025 maar liefst 6.184 euro bedragen.

Meer dan een denkoefening

“Dit werd door schepen De Ridder reeds vroeg gesignaleerd met de vraag om snel samen te zitten en grondig te bespreken. Na diverse politieke bilaterales, een conceptuele oefening met een aantal voorstellen van schepen De Ridder in juni (bv. invoering aanwervingsstop, vermarkting patrimonium), was het de bedoeling om vorige week eindelijk te landen. Zoals reeds eerder al aangegeven: de timing om alles tijdig en correct rond te krijgen wordt alsmaar problematischer!”, laat de administratie van de stad al op 8 oktober weten aan het schepencollege. “Helaas zijn de gesprekken vastgelopen. In een finale poging om een akkoord te faciliteren, doen we vanuit kabinet De Ridder een laatste voorstel om het schepencollege in staat te stellen tot een akkoord te komen. Zonder akkoord maandag (14 oktober, nvdr.) raken we niet meer tijdig rond.” Dat wijst erop dat het zogenaamde ‘werkdocument van 14 oktober over de meerjarenplanning’ waaruit zoveel gelekt is de laatste weken meer was dan een denkoefening zoals het schepencollege altijd claimde.

Wat bindt N-VA, CD&V en Open Vld nog?

Als het bestuursakkoord dat vorig jaar werd afgesloten onuitvoerbaar blijkt, wat bindt de partijen Open Vld, N-VA en CD&V dan vandaag nog? Het is de kiem van de vele spanningen tussen de partijen, vooral tussen CD&V en N-VA. “Politieke onderhandelingen zijn een proces waarbij twee of meerdere partijen door middel van budgettaire voorstellen en tegenvoorstellen tot een overeenkomst komen”, zegt Cathy Grysolle (oppositiepartij Lijst A). “De vraag is nu, hebben wij wel echte onderhandelingen gehad voor de start van deze bestuursperiode? Of is er enkel een sprookje geschreven door de prins op het witte paard en zijn de dwergjes en de trollen meegegaan in het verhaal?”

Oud-schepen Ann Van de Steen (Lijst A) vraagt zich af of het bestuursakkoord bekeken wordt als een catalogus van 3 Suisses. “Waar je dan achteraf uit kiest wat je wil realiseren. Iedere rationele mens weet dat je geen megazwembad én een veiligheidskazerne kan realiseren. Ik heb gelezen dat de heraanleg van de Grote Markt al afgevoerd is, nochtans stond dat in het bestuursakkoord. Ze ondertekenen een bestuursakkoord en beseffen dan achteraf dat er te weinig geld voor is. Men had beter afgewerkt wat er al in de steigers stond, zoals de plannen met de pastorieën.”