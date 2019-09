Als bestuur geen tijd heeft, knipt oppositie dan maar zelf het lintje van nieuwe stationstunnel door: “Puur populisme”, aldus meerderheid Rutger Lievens

20 september 2019

09u35 38 Aalst “Het lintje is geknipt, nu kan de tunnel opengezet worden”, zeggen oppositiepartijen Lijst A, Groen en sp.a. De nieuwe tunnel met liften onder de perrons van het station van Aalst is volledig klaar, alleen is die tunnel pas in gebruik vanaf 7 oktober. Het stadsbestuur van Aalst heeft dan pas tijd om het lintje door te knippen. De oppositie vindt dat niet kunnen.

“Na drie jaar werken lijkt de nieuwe fiets-en voetgangerstunnel nu eindelijk klaar. De onderdoorgang en de informatieschermen zijn gebruiksklaar. Toch wacht de stad nog tot 7 oktober om de tunnel in gebruik te laten nemen. Voor Lijst A, sp.a en groen kan er niet langer gewacht worden. Daarom knippen we vandaag zelf het lint door”, zeggen de oppositiepartijen.

Al in 2015 aangekondigd

“Al in 2015 werd de realisatie van de onderdoorgang aan het station Aalst aangekondigd. De werken zouden in 2018 helemaal klaar zijn. Die deadline werd verschillende keren verschoven naar voorjaar 2019 tot de datum vandaag”, zegt Lander Wantens, gemeenteraadslid voor Groen.

Voor oppositiepartijen Lijst A, sp.a en groen kan er geen dag langer gewacht worden. “Vernieuwde straten en pleinen werden ook al in gebruik genomen nog voor het lintje tijdens een feestelijke gelegenheid werd doorgeknipt”, legt gemeenteraadslid Ann Van de Steen (Lijst A) uit.

Minder mobiele reizigers

“Dankzij deze liften kunnen minder mobiele reizigers en reizigers met veel bagage of kinderwagen de perrons vlotter en comfortabeler bereiken. Op dit moment moet je met je zware koffer of kinderwagen nog de trappen op. De pendelaars wachten al lang genoeg. Het juiste moment om de nieuwe tunnel te openen is vandaag, niet op 7 oktober”, besluit sp.a gemeenteraadslid Sam Van de Putte.

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) en schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) zijn scherp voor de oppositie: “Fake news vanop de oppositiebanken”, noemen ze de actie. “Waarom is de nieuwe tunnel onder spoorweg nog niet open? Men had zich beter eerst geïnformeerd vooraleer zich te verliezen in de drang naar media-aandacht. Maar goed dat is nu eenmaal zo. Het enige juiste antwoord op deze vraag is eenvoudig, namelijk: de werken zijn nog niet af”, zegt het stadsbestuur.

“Populisme”

“De voorlopige oplevering kon zijn beslag nog niet hebben. Op 10 september 2019 werd met de aannemer een rondgang gedaan en werd vastgesteld dat er nog zeer belangrijke opmerkingen waren op de uitvoering van de werken, zo werd bijvoorbeeld opgemerkt dat bepaalde leuningen nog niet vastgezet waren en het dus onverantwoord en trouwens ook onveilig zou zijn om de tunnel nu al open te stellen voor publiek. Op het ogenblik dat de afwerking volledig is, en dat is voorzien voor volgende week, kan de brandweer zijn controle doen”, aldus het stadsbestuur. “Ook aan de hand van deze rondgang zou het kunnen dat er nog opmerkingen gemaakt worden die dan ook eerst moeten uitgevoerd worden vooraleer kan overgegaan worden tot openstelling. De werken worden zeer nauwgezet opgevolgd en er wordt naar een snelle afwerking gestreefd vanuit de verschillende partners, zijnde de NMBS, Infrabel, De Lijn en de stad.”

De Gucht en D’Haese betreuren dat de vroegere bestuurspartij Lijst A meedeed aan de persactie. “Blijkbaar is het geheugen vrij kort en kiest men ervoor om de weg te bewandelen van de zuiver populistische politieke benadering waarbij men er niet voor terugschrikt om foute informatie te verspreiden. Dergelijke manier van politiek bedrijven helpt de burger op geen enkele manier en draagt bovendien ook niet bij tot de maatschappelijke verbondenheid waar sommigen de mond van vol hebben.”